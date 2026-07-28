"Контакты продолжаются": в Кремле прокомментировали потенциальный разговор Трампа и Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Россия продолжают диалог о войне в Украине. В то же время, по его словам, у Вашингтона нет запроса на телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Продолжают ли контакты Россия и США?

Дмитрий Песков утверждает, что США не отказались от "украинского направления", однако сейчас для Вашингтона появились более приоритетные проблемы.

Относительно украинского трека, постоянно в рабочем порядке контакты продолжаются и продолжали осуществляться,

– сказал он.

Журналисты также спросили, поступал ли от США запрос на телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В ответ спикер Кремля отметил, что такого запроса пока нет, в то же время он подчеркнул, что рабочие контакты между Россией и США не прерывались и продолжаются.

Напомним, во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты. В Вашингтоне политик проведет встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Издание Financial Times сообщает, что встреча президентов может реанимировать переговоры по завершению войны и возобновить активную оборонную поддержку.

По словам журналистов, украинская сторона рассчитывает использовать встречу для укрепления стратегического партнерства с США и получения конкретных решений по военной помощи. Ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что среди его приоритетов в ходе переговоров с Трампом будут усиление украинского ПВО, обеспечение необходимыми ракетами в систему Patriot, а также долгосрочное сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.