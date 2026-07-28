Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Чи продовжують контакти Росія та США?

Дмитро Пєсков стверджує, що США не відмовилися від "українського напряму", однак зараз для Вашингтона з'явилися значно пріоритетніші проблеми.

Щодо українського треку, постійно в робочому порядку контакти продовжуються і продовжували здійснюватися,

– сказав він.

Журналісти також запитали, чи надходив від США запит на телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

У відповідь речник Кремля зазначив, що такого запиту наразі немає, водночас він наголосив, що робочі контакти між Росією та США не переривалися й тривають.

Нагадаємо, у вівторок, 28 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів. У Вашингтоні політик проведе зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Видання Financial Times повідомляє, що зустріч президентів може реанімувати переговори щодо завершення війни та відновити активну оборонну підтримку.

За словами журналістів, українська сторона розраховує використати зустріч для зміцнення стратегічного партнерства зі США та отримання конкретних рішень щодо військової допомоги. Раніше Володимир Зеленський уже заявляв, що серед його пріоритетів під час переговорів із Трампом будуть посилення української ППО, забезпечення необхідними ракетами до систем Patriot, а також довгострокова співпраця між Києвом і Вашингтоном.