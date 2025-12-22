"Они придали новый импульс": Буданов удивил заявлением о мирных переговорах с США

Мирные переговоры по войне в Украине нельзя назвать просто двусторонними. На самом деле речь идет о сложном и многостороннем процессе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова для Forbes.

Как Буданов оценивает переговорный процесс?

По словам журналистов, теперь, когда Буданов участвует в переговорах лично, он находится в идеальной позиции, чтобы оценить намерения США. Глава ГУР считывает как тонкие сигналы, так и прямые требования команды Белого дома.

Буданов был на удивление позитивным в своих высказываниях.

На самом деле они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично относительно будущего,

– объяснил он.

По словам Forbes, Буданов, вероятно, не может позволить себе более противоречивые или детализированные комментарии.

Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние,

– отметил чиновник в контексте переговоров с США.

Недавно во Флориде состоялась встреча делегаций