22 декабря, 17:30
"Они придали новый импульс": Буданов удивил заявлением о мирных переговорах с США

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры по Украине являются многосторонним процессом и получили новый импульс от США.
  • Буданов выразил оптимизм относительно будущего переговоров, хотя не может предоставить подробные комментарии.

Мирные переговоры по войне в Украине нельзя назвать просто двусторонними. На самом деле речь идет о сложном и многостороннем процессе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова для Forbes.

Как Буданов оценивает переговорный процесс?

По словам журналистов, теперь, когда Буданов участвует в переговорах лично, он находится в идеальной позиции, чтобы оценить намерения США. Глава ГУР считывает как тонкие сигналы, так и прямые требования команды Белого дома.

Буданов был на удивление позитивным в своих высказываниях.

На самом деле они придали процессу новый импульс и энергию. Я могу сказать, что настроен оптимистично относительно будущего, 
– объяснил он.

По словам Forbes, Буданов, вероятно, не может позволить себе более противоречивые или детализированные комментарии.

Многосторонние и сложные, а не просто двусторонние, 
– отметил чиновник в контексте переговоров с США.

Недавно во Флориде состоялась встреча делегаций

  • С 19 по 21 декабря в Майами прошли переговоры делегаций США, Украины и Европы, а также отдельно США и России.
     

  • Во время встречи стороны сосредоточились на четырех ключевых документах: дальнейшей проработке 20-пунктного плана; согласовании многостороннего рамочного соглашения о гарантиях безопасности; согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США; проработке экономического плана развития Украины.
     

  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс в новом интервью заявил о "прорыве" во время мирных переговоров. В то же время по словам политика, остается вероятность того, что сторонам не удастся достичь мирного решения.