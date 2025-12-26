В следующем году России будет сложнее, – экс-глава МИД раскрыл стратегию Трампа

Президент США Дональд Трамп не хочет фундаментального поражения России. Однако он пытается дожать Владимира Путина, чтобы с ним было легче договариваться об экономике, бизнес-контрактах.

В то же время американский лидер пытается создавать проблемы для Кремля санкциями, ухудшением финансового положения России. Министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин разобрал 24 Каналу стратегию Трампа.

В чем заключается стратегия Трампа?

Павел Климкин отметил, что Трамп планирует говорить и сотрудничать с Россией. Но он не хочет делать это на равных. Лидер Штатов использует дополнительный рычаг против России. Для Украины очень важно, чтобы это не было за спиной нашего государства.

В то же время Трамп без лишней публичности пытается отсекать российский нефтяной экспорт и создавать для него проблемы своими санкциями относительно Индии и Китая. Цена российской нефтяной экспортной смеси сейчас уменьшается. Поэтому это означает, что следующий год будет для России сложнее. Кроме того, это удары, которые мы наносим и по НПЗ, и по той инфраструктуре, которая обеспечивает экспорт нефти,

– пояснил экс-глава МИД Украины.

По его словам, идея заключается в том, чтобы отсечь российский режим от возможности финансировать войну еще год или полтора, уменьшить его маневр и сделать так, чтобы Путин вел переговоры серьезно, чтобы это были именно переговоры, а не перечень циничных требований.

Когда развалится экономика России?

Бывший министр иностранных дел Украины отметил, что очень сложно спрогнозировать, сколько продержится российская экономика. Это зависит от цены на нефть, на другие экспортные российские товары и многих других вещей. Однако стоит заметить интересный момент относительно российского теневого флота, который не только перевозит нефть.

На него устанавливают дроны, пытаются их потом выпускать далеко от побережья, а потом портить жизнь многим европейским странам. По моему мнению, противодействовать этому флоту – это не только отсекать Россию от денег, а для Европы беспокоиться о собственной безопасности. Поэтому должна быть новая, более проактивная стратегия,

– подчеркнул Павел Климкин.

С другой стороны, Россия имеет потенциал находить новые варианты для обхода санкций. Поэтому сложно говорить, что они не смогут найти новые способы для экспорта нефти и зарабатывания денег на войну.

