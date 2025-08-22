Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также Открыла ли встреча лидеров Украины и США пространство для реальных переговоров

Какое значение для России имеют "стамбульские договоренности"?

Россия требует оставить за собой и своими союзниками право вето на любую западную военную помощь Украине, а также стремится, чтобы Украина стала ослабленной и беззащитной перед новой российской агрессией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа заявил, что Россия будет продолжать работу над вопросом гарантий безопасности для Украины, опираясь на свой опыт с Минскими договоренностями 2015 года и стамбульскими переговорами 2022 года.

Лавров утверждал, что переговоры якобы были направлены на "устранение коренных причин" войны. Такими причинами в Кремле считают "угрозу" расширения НАТО на восток, "дискриминацию" русскоязычных и РПЦ.

Последние заявления Лаврова свидетельствуют, что Кремль избрал его главным ретранслятором давнего российского нарратива о том, что именно стамбульские переговоры являются необходимой отправной точкой для любых договоренностей.

Соглашение, основанное на стамбульских переговорах 2022 года, нанесло бы вред Украине, навсегда запретив ей вступать в НАТО, наложив драконовские ограничения на численность украинских вооруженных сил и запретив получать любую западную военную помощь,

– говорится в отчете.

Проект соглашения также предусматривал, что Россия и Совет Безопасности ООН, включая КНР (ключевого союзника России), получат статус стран-гарантов, а все гаранты должны действовать совместно в случае нарушения договоренностей. Это позволило бы России накладывать вето на любую западную военную помощь Украине.

По словам аналитиков ISW, проект стамбульского соглашения не содержал никаких ограничений для российских военных. Вместо этого он фактически обезоруживал и политически парализовал Украину, оставляя России возможность для нового вторжения на более выгодных условиях.

Кремль, вероятно, осознает, что подобная рамка переговоров неприемлема для Киева. В то же время Москва продолжает ее навязывать, чтобы показать Украину стороной, которая якобы отказывается от мира, тогда как сама затягивает любые реальные инициативы.

Что известно о мирных переговорах?