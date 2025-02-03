Есть 2 причины, почему Путин выдвигает нереальные условия для переговоров

Владимир Путин требует, чтобы Украина отдала России Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Также он постоянно говорит о якобы "нелегитимности" украинского лидера Владимира Зеленского. Это неприемлемые условия для нашего государства.

Возможно, для кремлевского диктатора это повод не вести мирные переговоры. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

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"Публично выдвигаются лидером государства заведомо неприемлемые требования. То есть либо он на самом деле хочет их достичь, но такого не достигают на переговорах, или эти требования выдвигаются, чтобы вообще не вести переговоры", – предположил он.

Также может быть, что это стартовая публичная позиция на переговорах. Путин якобы хочет показать, что действует с позиции силы, не спешит и заставляет Украину отдать как можно больше.

Путин не спешит на переговоры

Давид Шарп отметил, что многое будет зависеть от действий президента США Дональда Трампа. Если он не будет осуществлять существенного давления на Путина, то у так называемого главы Кремля не будет причин спешить идти на переговоры. Вероятно, российский диктатор считает, что Украина и наши партнеры истощаются больше, чем Россия.

Если так, то на фоне определенного продвижения у Путина может быть понимание, что "через полгода будет выгоднее пойти на переговоры". Чтобы он поспешил, должны быть либо серьезные неудачи на фронте, которых пока нет, или фундаментальное давление США, далеко не словесное. Опять многое упирается в подходы Трампа и его команды,

– подчеркнул он.

По словам военного обозревателя, если встреча Путина и Трампа состоится и не будет существенных результатов, то не будет иметь никакого значения. Даже наоборот – может стать для кремлевского диктатора положительной медийной картинкой. Вряд ли это цель руководства Штатов.