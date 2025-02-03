Можливо, для кремлівського диктатора це привід не вести мирні переговори. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Читайте також Є великий прогрес, – Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні

"Публічно висуваються лідером держави свідомо неприйнятні вимоги. Тобто або він насправді хоче їх досягнути, але такого не досягають на переговорах, або ці вимоги висуваються, щоб взагалі не вести переговори", – припустив він.

Також може бути, що це стартова публічна позиція на перемовинах. Путін нібито хоче показати, що діє з позиції сили, не поспішає та змушує Україну віддати якомога більше.

Путін не поспішає на переговори

Давид Шарп зазначив, що багато що залежатиме від дій президента США Дональда Трампа. Якщо він не здійснюватиме суттєвого тиску на Путіна, то у так званого очільника Кремля не буде причин поспішати йти на переговори. Ймовірно, російський диктатор вважає, що Україна та наші партнери виснажуються більше, ніж Росія.

Якщо так, то на фоні певного просування у Путіна може бути розуміння, що "через пів року буде вигідніше піти на переговори". Щоб він поспішив, повинні бути або серйозні невдачі на фронті, яких поки нема, або фундаментальний тиск США, далеко не словесний. Знову багато що впирається у підходи Трампа та його команди,

– підкреслив він.

За словами військового оглядача, якщо зустріч Путіна та Трампа відбудеться і не буде суттєвих результатів, то не матиме жодного значення. Навіть навпаки – може стати для кремлівського диктатора позитивною медійною картинкою. Навряд чи це ціль керівництва Штатів.