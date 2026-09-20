Как отметил в беседе с 24 Каналом политолог Петр Олещук, Кремлю максимально выгоден нынешний формат диалога со спецпосланцем Трампа – Стивом Уиткоффом. По его словам, российский диктатор лично заявлял о готовности вести переговоры именно с этим американским представителем, ведь он является очень удобной фигурой из-за своей некомпетентности.

Москва держит Вашингтон на поводке

Россияне вовсе не разочарованы мирным процессом, а наоборот – используют его для сдерживания Вашингтона.

Для россиян эти переговоры – это сугубо имитация, призванная решать задачи, связанные с тем, чтобы сдерживать участие Соединенных Штатов в этом процессе, одновременно держа их на поводке постоянных обещаний,

– подчеркнул Олещук.

Политолог отметил, что посланник Дональда Трампа совершенно не вникает в детали российско-украинской войны. Его главная цель – привезти домой хоть какое-то соглашение, чтобы представить его как большое политическое достижение новой администрации. Российская сторона прекрасно это понимает и постоянно кормит его ложью. Для Украины же такие дипломатические маневры превращаются в бег по кругу.

Это просто потраченное впустую время, потому что пока Виткофф будет ехать, приезжать, рассказывать что-то с существенными искажениями, поскольку банально не понимает, о чем он говорит, затягивание времени продолжается,

– подчеркнул политолог.

Как Путин играет в переговоры: аналитика Петра Олещука в видео

Напомним, что украинская и российская стороны якобы хотят отстранить Уиткоффа от переговорного процесса. Киев недоволен тем, что американский посланник не желает оказывать реальное давление на агрессора. В то же время в Белом доме категорически опровергли слухи об уменьшении его роли, назвав такие сообщения абсурдными. Кроме того, эксперты отмечали, что у Дональда Трампа есть четкий дедлайн и он стремится добиться дипломатического прогресса еще до промежуточных выборов в США, запланированных на ноябрь.