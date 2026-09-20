Як зазначив у розмові з 24 Каналом політолог Петро Олещук, Кремлю максимально вигідний поточний формат діалогу зі спецпосланцем Трампа – Стівом Віткоффом. За його словами, російський диктатор особисто заявляв про готовність говорити саме з цим американським представником, адже він є дуже зручною фігурою через свою некомпетентність.

Москва тримає Вашингтон на повідку

Росіяни зовсім не розчаровані мирним процесом, а навпаки – використовують його для стримування Вашингтона.

Для росіян ці переговори – це суто імітація, яка покликана вирішувати завдання, пов'язані із тим, аби стримувати участь Сполучених Штатів в цьому процесі, водночас тримаючи їх на повідку постійних обіцянок,

– наголосив Олещук.

Політолог зауважив, що посланець Дональда Трампа абсолютно не занурений у деталі російсько-української війни. Його головна мета – привезти додому бодай якусь угоду, щоб подати її як велике політичне досягнення нової адміністрації. Російська сторона чудово це розуміє і постійно годує його брехнею. Для України ж такі дипломатичні маневри перетворюються на біг по колу.

Це просто згаяний час, тому що поки там Віткофф поїде, приїде, щось розкаже з суттєвими перекрученнями, бо банально не розуміє, про що він говорить, затягування часу триває,

– підкреслив політолог.

Як Путін грає у переговори: аналітика Петра Олещука у відео

Нагадаємо, що українська та російська сторони нібито хочуть усунути Віткоффа від переговорного процесу. Київ незадоволений тим, що американський посланець не бажає чинити реальний тиск на агресора. Водночас у Білому домі категорично спростували чутки про зменшення його ролі, назвавши такі повідомлення абсурдними. Крім того, експерти зазначали, що Дональд Трамп має чіткий дедлайн і прагне досягти дипломатичного прогресу ще до проміжних виборів у США, які заплановані на листопад.