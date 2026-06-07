Это усилит давление на Трампа, эксперт предположил, какова стратегия Украины по завершению войны

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев в ближайшие две недели. Они еще ни разу не были в Украине за время полномасштабной войны.

Профессор американистики Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что пока сложно прогнозировать, чего именно ожидать от возможного визита Виткоффа и Кушнера в Киев. Но видно, что Украина работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс и сделать США более благосклонными.

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Как Украина пытается достучаться до Трампа?

По словам Лукаса, президент Владимир Зеленский был эффективным в общении с Трампом и его чиновниками. После сложных периодов ему удавалось нормализовать отношения с американской администрацией.

Впрочем, пока непонятно, чего именно ожидать от возможного визита Виткоффа и Кушнера. Ситуация может развиваться по-разному.

Виткофф и Кушнер могут выслушать и принять политическую и военную позицию Украины. Так же они могут поставить Киев перед фактом, что он должен пойти на определенные условия. Пока мы не знаем, чего ожидать. Увидим все после встречи,

– отметил Лукас.

Чего ожидать от возможного визита Виткоффа и Кушнера в Украину: смотрите видео 24 Канала

Как отметил профессор, Украина сейчас всячески пытается привлечь внимание Трампа и конгрессменов к войне в Украине. Это правильные шаги.

Украина не просто так говорит Трампу, что ему стоит ее поддерживать, потому что это правильно. Вы еще и объясняете, что это будет хорошо восприниматься избирателями. Также правильным было обращение к Конгрессу. А особенно к республиканцам. Они начинают в определенном ограниченном варианте противостоять Трампу. Там вполне могут начать требовать получить полномочия на санкционирование новой войны с Ираном. Также могут поднять вопрос войны в Украине. Это усилит давление на команду Трампа,

– отметил Лукас.

Добавим, политтехнолог Михаил Шейтельман заметил, что в последнее время риторика США относительно войны в Украине изменилась. Это связано с тем, что на первые роли в Белом доме вышел один человек, который ранее был "в тени".