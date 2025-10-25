Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, Россия продолжает выдвигать ультиматумы, которые кажутся администрации Трампа неадекватными. Там сознательно показывают, что не хотят ничего прекращать.

К теме США бьют по нефтяному сердцу России: чем опасны для Путина новые санкции

Что может дальше сделать Путин?

Как отметил Олещук, недавно глава МИД России Сергей Лавров фактически выдвинул претензии на всю территорию Украины, рассказывая фейки о "нацистах". Соединенные Штаты не могут просто на это согласиться. Все это будет выглядеть как "бегство Байдена из Афганистана", чего Трамп не хочет допустить.

Максималистские требования России и вызвали ситуацию, которая возникла сейчас. Еще в этом году Трамп предлагал Путину достаточно комфортные условия выхода из войны с частичной легализацией оккупированных территорий, снятием санкций и возвращением к экономическому сотрудничеству. Путин должен был только закончить войну. И он на это не согласился.

Со временем это может побудить Трампа к более жестким действиям. Но тогда и Путин может затеять более хитрую игру.

Путин сейчас ведет себя как дуболом. Рассказывает, что не пойдет ни на какие уступки. А если пойдут жесткие санкции вместе с увеличением ударов по России, и Путин почувствует большую опасность для себя, то может начать играть тоньше. К примеру, перестанет говорить, что Украине надо сменить власть. Но потребует забрать все оккупированные территории. И здесь уже могут быть риски,

– сказал Олещук.

США объявили санкции против России: коротко