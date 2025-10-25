Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, Россия продолжает выдвигать ультиматумы, которые кажутся администрации Трампа неадекватными. Там сознательно показывают, что не хотят ничего прекращать.
Что может дальше сделать Путин?
Как отметил Олещук, недавно глава МИД России Сергей Лавров фактически выдвинул претензии на всю территорию Украины, рассказывая фейки о "нацистах". Соединенные Штаты не могут просто на это согласиться. Все это будет выглядеть как "бегство Байдена из Афганистана", чего Трамп не хочет допустить.
Максималистские требования России и вызвали ситуацию, которая возникла сейчас. Еще в этом году Трамп предлагал Путину достаточно комфортные условия выхода из войны с частичной легализацией оккупированных территорий, снятием санкций и возвращением к экономическому сотрудничеству. Путин должен был только закончить войну. И он на это не согласился.
Со временем это может побудить Трампа к более жестким действиям. Но тогда и Путин может затеять более хитрую игру.
Путин сейчас ведет себя как дуболом. Рассказывает, что не пойдет ни на какие уступки. А если пойдут жесткие санкции вместе с увеличением ударов по России, и Путин почувствует большую опасность для себя, то может начать играть тоньше. К примеру, перестанет говорить, что Украине надо сменить власть. Но потребует забрать все оккупированные территории. И здесь уже могут быть риски,
– сказал Олещук.
США объявили санкции против России: коротко
- Соединенные Штаты впервые за время президентства Трампа объявили о санкциях против России. Речь идет об ограничениях для нефтяной отрасли.
- В частности видео о санкциях в отношении российской Роснефти и Лукойла. Их ввели из-за того, что Россия не движется к мирному процессу.
- Также Путин угрожал, если Украина атакует Россию ракетами "Томагавк". Он заявил о "серьезном и ошеломляющем ответе".