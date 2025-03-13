В Кремле допустили, что Путин сегодня "выскажется по Украине" на пресс-конференции

Сегодня, 13 марта, Путин планирует встречу с Лукашенко. Песков не исключил, что на пресс-конференции тот упомянет Украину.

Путин и Лукашенко проведут пресс-конференцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Путин может прокомментировать Украину

Сегодня, 13 марта, Путин планирует встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После встречи Путин даст пресс-конференцию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Путин прокомментирует вопрос Украины на пресс-конференции.

Напомним, ISW писал, что предложение о перемирии может вызвать определенные неудобства для России. Однако она попытается извлечь из этого выгоду или по крайней мере затянуть его согласование как можно дальше.

Кремль хочет, чтобы США обсудили с ним это предложение отдельно, а не объявляли о нем уже. Это дает Москве время подготовить свой ответ.

Источник, близкий к Кремлю, заявил, что Россия может требовать прекращения поставок оружия в Украину как условие согласия на временное прекращение огня.