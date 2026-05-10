Путин назвал человека, которого хотел бы видеть посредником в переговорах между Россией и ЕС

Владимир Путин назвал имя человека, которого он хотел бы видеть переговорщиком между Россией и Европейским Союзом. Речь идет о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере.

Об этом Владимир Путин сказал во время ответа журналистам 9 мая.

К теме Путин взялся угрожать Армении и Финляндии: что снова пугает диктатора: что снова пугает диктатора

Что сказал Путин о Шредере как переговорщике между Россией и ЕС?

Глава Кремля Владимир Путин считает, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер – лучший кандидат для переговоров между Европейским Союзом и Россией.

Для меня лично лучшим является бывший канцлер Федеративной Республики Германии (Герхард – 24 Канал) Шредер. Пусть европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес,

– сказал российский диктатор.

Путин также добавил, что российская сторона якобы "никогда не была закрыта для переговоров".

Какова позиция Герхарда Шредера по Украине?

Герхард Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год, а после отставки возглавил совет директоров оператора проекта "Северный поток".

С сентября 2017-го по май 2022 года Герхард Шредер был председателем совета директоров "Роснефти". Он также известен, как близкий друг российского диктатора Владимира Путина.

Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года.

Экс-канцлер Германии также рассказывал, что Украина его якобы приглашала стать "посредником" с российскими властями. Шредер также заявлял, что, мол, США сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией.

Интересно, что в январе 2026 года Герхард Шредер призвал возобновить энергетическое сотрудничество с Россией, выступая против "демонизации" страны-агрессора. Экс-канцлер Германии также заявил, что Россия – это "не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией".