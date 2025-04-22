Путин просто "шестерка": вопрос завершения войны в Украине уже не в его руках

Американский президент заявил, что есть хорошие шансы на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе. Однако вряд ли сегодня есть реальные возможности для установления мира, Трамп просто хочет поскорее снять с России санкции.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, напомнив, что Конгресс США принял, как минимум, два закона, которые не допускают признания Крыма российским.

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Действительно ли США могут выйти из переговорного процесса?

Соединенные Штаты, по убеждению Кульпы, ведут себя так, как будто они хозяева Украины. Он отметил, что у них нет ни возможностей, ни прав распоряжаться собственностью украинского общества. Кульпа также отметил, что все заявления, которые звучали из Вашингтона, были нацелены на то, чтобы ослабить позицию Украины (в частности о том, чтобы она не вступала в НАТО).

То, что могло бы быть аргументом, гранатой на столе переговоров, Трамп сразу отдал Путину,

– озвучил Кульпа.

По его мнению, выход США из переговоров – это положительная надежда, потому что ничего хорошего они не сделали, а только занимались ослаблением нашего государства. Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО считает, что Трамп не выйдет из переговорного процесса, а будет давить на отдельные страны Европы, пытаться представить Украину виновной в войне, которую развязала против нее Россия.

"Будет делать ответственным за все Зеленского, виноваты будут все, кроме него и Путина", – озвучил Кульпа.

Что благодаря Трампу поняла Европа?

Сейчас можно наблюдать процесс объединения Европы с Украиной, потому что европейцы, по словам Кульпы, благодаря Трампу осознали, что без Украины нет ее безопасности, что сегодня более 50% реальной силы Европы – это наше государство.

"Украинская военная промышленность – это возможность отсоединиться от США и создать асимметричную систему, основой которой будут ракеты, дроны, использование ИИ", – отметил Кульпа.

Какова роль Китая в завершении войны?

Стоит принимать во внимание и фактор Китая. Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО считает, что нельзя установить мир без согласия Пекина. Он отметил, что Трамп разрушил силу США, сейчас ключевой силой является Китай. Он, по его мнению, выглядит более ответственным и тем, кому можно доверять, нежели Соединенные Штаты.

Кульпа отметил, что пока Пекин не решит, что российско-украинской войне должен наступить конец, мира не будет. По его словам, Китай пока не допустит прекращения боевых действий против Украины по одной причине – есть большая вероятность, что Путин тогда начнет угрожать Европе.

Угрозы Европе – это игра в пользу Трампа, потому что тогда он с радостью предложит ей страховку. Поэтому война будет продолжаться, а Путин в этой ситуации лишь "шестерка" Пекина,

– подытожил Кульпа.

Отметим, что президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной считает новый раунд переговоров, который должен состояться в Лондоне 23 апреля – положительным. Он отметил, что состав участников этого процесса, которые будут сидеть за столом переговоров, совсем другой, теперь Европа стала субъектной. Лесной озвучил, что могло бы стать весомым козырем на переговорах.