Путин просто "шестерка": вопрос завершения войны в Украине уже не в его руках
- Экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа выразил мнение, что США не выйдут из переговорного процесса; он отметил, что они пытаются ослабить позицию Украины.
- Кульпа озвучил, что Китай является ключевой силой в завершении войны, и без его согласия мир не будет установлен.
Американский президент заявил, что есть хорошие шансы на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе. Однако вряд ли сегодня есть реальные возможности для установления мира, Трамп просто хочет поскорее снять с России санкции.
Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, напомнив, что Конгресс США принял, как минимум, два закона, которые не допускают признания Крыма российским.
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Действительно ли США могут выйти из переговорного процесса?
Соединенные Штаты, по убеждению Кульпы, ведут себя так, как будто они хозяева Украины. Он отметил, что у них нет ни возможностей, ни прав распоряжаться собственностью украинского общества. Кульпа также отметил, что все заявления, которые звучали из Вашингтона, были нацелены на то, чтобы ослабить позицию Украины (в частности о том, чтобы она не вступала в НАТО).
То, что могло бы быть аргументом, гранатой на столе переговоров, Трамп сразу отдал Путину,
– озвучил Кульпа.
По его мнению, выход США из переговоров – это положительная надежда, потому что ничего хорошего они не сделали, а только занимались ослаблением нашего государства. Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО считает, что Трамп не выйдет из переговорного процесса, а будет давить на отдельные страны Европы, пытаться представить Украину виновной в войне, которую развязала против нее Россия.
"Будет делать ответственным за все Зеленского, виноваты будут все, кроме него и Путина", – озвучил Кульпа.
Что благодаря Трампу поняла Европа?
Сейчас можно наблюдать процесс объединения Европы с Украиной, потому что европейцы, по словам Кульпы, благодаря Трампу осознали, что без Украины нет ее безопасности, что сегодня более 50% реальной силы Европы – это наше государство.
"Украинская военная промышленность – это возможность отсоединиться от США и создать асимметричную систему, основой которой будут ракеты, дроны, использование ИИ", – отметил Кульпа.
Какова роль Китая в завершении войны?
Стоит принимать во внимание и фактор Китая. Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО считает, что нельзя установить мир без согласия Пекина. Он отметил, что Трамп разрушил силу США, сейчас ключевой силой является Китай. Он, по его мнению, выглядит более ответственным и тем, кому можно доверять, нежели Соединенные Штаты.
Кульпа отметил, что пока Пекин не решит, что российско-украинской войне должен наступить конец, мира не будет. По его словам, Китай пока не допустит прекращения боевых действий против Украины по одной причине – есть большая вероятность, что Путин тогда начнет угрожать Европе.
Угрозы Европе – это игра в пользу Трампа, потому что тогда он с радостью предложит ей страховку. Поэтому война будет продолжаться, а Путин в этой ситуации лишь "шестерка" Пекина,
– подытожил Кульпа.
Отметим, что президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной считает новый раунд переговоров, который должен состояться в Лондоне 23 апреля – положительным. Он отметил, что состав участников этого процесса, которые будут сидеть за столом переговоров, совсем другой, теперь Европа стала субъектной. Лесной озвучил, что могло бы стать весомым козырем на переговорах.