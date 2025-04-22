Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, нагадавши, що Конгрес США ухвалив, як мінімум, два закони, які не допускають визнання Криму російським.

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Чи дійсно США можуть вийти з переговорного процесу?

Сполучені Штати, за переконанням Кульпи, поводять себе так, наче вони господарі України. Він наголосив, що в них немає ні можливостей, ні прав розпоряджатися власністю українського суспільства. Кульпа також зауважив, що всі заяви, які звучали з Вашингтону, були націлені на те, аби послабити позицію України (зокрема про те, аби вона не вступала в НАТО).

Те, що могло б бути аргументом, гранатою на столі переговорів, Трамп одразу віддав Путіну,

– озвучив Кульпа.

На його думку, вихід США з переговорів – це позитивна надія, тому що нічого хорошого вони не зробили, а лише займалися послабленням нашої держави. Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО вважає, що Трамп не вийде з переговорного процесу, а буде тиснути на окремі країни Європи, намагатиметься представити Україну винною у війні, яку розв'язала проти неї Росія.

"Буде робити відповідальним за все Зеленського, винні будуть всі, окрім нього та Путіна", – озвучив Кульпа.

Що завдяки Трампу зрозуміла Європа?

Нині можна спостерігати процес об'єднання Європи з Україною, бо європейці, зі слів Кульпи, завдяки Трампу усвідомили, що без України немає її безпеки, що сьогодні понад 50% реальної сили Європи – це наша держава.

"Українська військова промисловість – це можливість від'єднатися від США і створити асиметричну систему, основою якої будуть ракети, дрони, використання ШІ", – зазначив Кульпа.

Яка роль Китаю у завершення війни?

Варто брати до уваги й фактор Китаю. Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО вважає, що не можна встановити мир без згоди Пекіна. Він зауважив, що Трамп зруйнував силу США, зараз ключовою силою є Китай. Він, на його думку, виглядає більш відповідальним і тим, кому можна довіряти, ніж Сполучені Штати.

Кульпа зазначив, що поки Пекін не вирішить, що російсько-українській війні має настати кінець, миру не буде. З його слів, Китай наразі не допустить припинення бойових дій проти України з однієї причини – є велика ймовірність, що Путін тоді почне погрожувати Європі.

Погрози Європі – це гра на користь Трампа, бо тоді він з радістю запропонує їй страховку. Тому війна буде продовжуватися, а Путін в цій ситуації лише "шістка" Пекіна,

– підсумував Кульпа.

Зазначимо, що президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний вважає новий раунд переговорів, який має відбутися в Лондоні 23 квітня – позитивним. Він наголосив, що склад учасників цього процесу, які сидітимуть за столом перемовин, зовсім інший, тепер Європа стала суб'єктною. Лісний озвучив, що могло б стати вагомим козирем на переговорах.