Переговоры с Россией возможны только с позиции силы, – правительства Франции и Эстонии

Украина должна вести переговоры с Россией исключительно с позиции силы, считают представители Франции и Эстонии. Париж и Таллинн призывают союзников продолжать поддержку Киева и обеспечить его способность противостоять Кремлю.

Украина должна сама решать, когда она будет готова вести переговоры о прекращении войны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник, 9 декабря, в интервью радио France Info, сообщает 24 Канал.

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Позиция Франции относительно переговоров

В интервью Барро повторил ранее озвученную Парижем позицию по этому вопросу – Украина должна решить, когда она будет готова вести переговоры с Россией о прекращении войны, и сделать это с позиции силы.

Чиновник также подчеркнул, что сильная Украина соответствует интересам Соединенных Штатов. Об этом Барро сказал, отвечая на вопрос относительно комментариев Трампа, который в выходные призвал к немедленному прекращению огня и переговоров между Россией и Украиной.

Позиция Эстонии относительно переговоров

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Киеве в тот же день. Об этом Михал сообщил в X (Twitter).

Чтобы заставить Путина отказаться от своих целей, переговоры с Россией возможны только с позиции силы,

– заявил глава эстонского правительства.

Также Михал акцентировал на том, что Эстония ежегодно поддерживает Украину 0,25% от своего ВВП. "Мы продолжаем призывать наших союзников и партнеров делать то же самое", – добавил чиновник.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что "справедливый мир через сильную позицию Украины – это нормально", а в поисках выхода из ситуации стоит опираться на предложения и видение Украины, ведь война продолжается именно здесь.