Україна має сама вирішувати, коли вона буде готова вести переговори про припинення війни. Про це заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в понеділок, 9 грудня, в інтерв’ю радіо France Info, повідомляє 24 Канал.

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Позиція Франції щодо переговорів

В інтерв'ю Барро повторив раніше озвучену Парижем позицію з цього питання – Україна повинна вирішити, коли вона буде готова вести переговори з Росією про припинення війни, і зробити це з позиції сили.

Посадовець також наголосив, що сильна Україна відповідає інтересам Сполучених Штатів. Про це Барро сказав, відповідаючи на запитання щодо коментарів Трампа, який у вихідні закликав до негайного припинення вогню і переговорів між Росією та Україною.

Позиція Естонії щодо переговорів

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем у Києві того ж дня. Про це Міхал повідомив у X (Twitter).

Щоб змусити Путіна відмовитися від своїх цілей, переговори з Росією можливі лише з позиції сили,

– заявив очільник естонського уряду.

Також Міхал акцентував на тому, що Естонія щорічно підтримує Україну 0,25% від свого ВВП. "Ми продовжуємо закликати наших союзників і партнерів робити те саме", – додав посадовець.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що "справедливий мир через сильну позицію України – це нормально", а в пошуках виходу із ситуації варто опиратися на пропозиції й бачення України, адже війна триває саме тут.