НАТО должно вывести Украину в наилучшее положение перед переговорами с Россией, – Рютте

Украина должна быть в наилучшей возможной позиции, когда решит начать переговоры с Россией. В этом заключается глобальный геополитический контекст.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

К теме Администрация Трампа планирует урегулировать войну в Украине за 100 дней

Что сказал Рютте о позиции Украины перед переговорами

Марк Рютте отметил, что глобальный геополитический контекст заключается в том, что партнеры должны вывести Украину в наилучшее возможное положение в военном и политическом плане.

Чтобы однажды, когда по инициативе Украины начнутся переговоры о том, как закончить этот конфликт, они (украинцы – 24 Канал) будут в лучшей позиции для этого,

– сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что по итогам переговоров важно убедиться, что это соглашение будет выгодным для Украины и мира. Ведь если это соглашение не будет справедливым и основательным, за этим внимательно наблюдать в Китае, Северной Корее, Иране и России.

"Весь мир смотрит. Итак, мы должны убедиться, что Украина оказалась в лучшем положении. И не стоит забывать, что здесь на кону геополитический контекст", – отметил Рютте.

Кроме того, генсек НАТО отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы Украина имела то, что ей нужно в плане подготовки и оборудования, чтобы продолжить борьбу и победить в этой войне, которую начала Россия.

К слову, журналисты CNN написали, что представители администрации Джо Байдена утверждают, что и американская, и украинская администрации ожидали, что в первой половине 2025 года могут состояться переговоры с Москвой, независимо от того, кто победил на выборах в США. Поэтому цель Белого дома заключалась в том, чтобы перед потенциальными переговорами еще больше запечатлеть позицию Украины.