Мы не сдадимся Путину, – Зеленский о мирных переговорах с Россией
- Президент Зеленский заявил, что Украина не примет ультиматумы России и не капитулирует перед Путиным.
- Украина готова к прекращению огня через посредство США.
- Зеленский считает, что дальнейшую агрессию Путина после возможного мирного соглашения могут предотвратить посредники и сильные страны.
Президент Зеленский заявил, что Украина ни за что не согласится на ультиматумы россиян. Глава государства сказал, как можно предотвратить новую российскую агрессию в случае заключения возможного мирного соглашения.
В интервью ABC News Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится с капитуляцией, передает 24 Канал.
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Что говорит Зеленский
Президент подчеркнул, что Киев не желал начала войны и не собирается сдаваться Путину. Также украинцы не соглашаются с российскими ультиматумами.
В то же время, Украина хочет завершения войны, и именно поэтому готова к конкретному прекращению огня, которое предлагают США.
Политик уточнил, что рассматривает американскую сторону как гаранта контроля прекращения огня и как посредника.
Владимир Зеленский заметил, что большинство войн заканчивались без доверия друг другу враждующих сторон.
"Если это не капитуляция, которая была в фашистской Германии времен Второй мировой войны, то как раз большинство войн заканчивалось какими-то договоренностями. Для этого нужны быть третьи стороны, которые готовы давить на агрессора", – сказал президент.