Известный дипломат назвал худший сценарий в переговорах о мире в Украине

Ряд стран предлагали выступать в качестве посредников в переговорах Москвы и Киева, а также выдвигали свои мирные планы, скажем, как Китай и Бразилия. Когда стало известно, что Дональд Трамп побеждает на выборах, вопрос мирных переговоров еще больше приобрел актуальность.

По мнению Андрея Мельника, сейчас нет фактически таких лидеров, при посредничестве которых можно было бы проводить качественные переговоры, которые бы искали способы остановить Путина, одновременно не предлагая "гнилой компромисс", передает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Посредник должен пользоваться доверием и быть гроссмейстером

Если это будет компромисс, скажем так, за нашей спиной, через наши головы, то это будет, конечно, худший (сценарий – 24 Канал). Этого нельзя позволить,

– подчеркнул посол Украины в Бразилии.

Дипломат подчеркнул, что пока ни один из действующих лидеров не готов взять на себя миссию посредника, чтобы действительно достичь какого-то прогресса на пути к миру, а не просто поступить как Шольц. Канцлер Германии поговорил с Путиным, и оба остались при своем мнении.

"Посредник должен быть шахматным гроссмейстером, чтобы найти и предусмотреть все шаги", – отметил экс-посол в Германии.

К слову, посол Украины в Бразилии Андрей Мельник заявил, что следующие 8 недель будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года.