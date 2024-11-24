На думку Андрія Мельника, зараз немає фактично таких лідерів, за посередництва яких можна було б проводити якісні переговори, які б шукали способи зупинити Путіна, водночас не пропонуючи "гнилий компроміс", передає 24 Канал із посиланням на Радіо Свобода.

Дивіться також Чому Путін наважився на удар новою балістикою: The Times "рознесли" ядерні погрози Кремля

Посередник має користуватися довірою і бути гросмейстером

Якщо це буде компроміс, скажімо так, за нашою спиною, через наші голови, то це буде, звичайно, найгірший (сценарій – 24 Канал). Цього не можна дозволити,

– наголосив посол України у Бразилії.

Дипломат підкреслив, що наразі жоден із чинних лідерів не готовий взяти на себе місію посередника, аби справді досягти якогось прогресу на шляху до миру, а не просто вчинити як Шольц. Канцлер Німеччини поговорив із Путіним, і обоє залишилися при своїй думці.

"Посередник має бути шаховим гросмейстером, щоб знайти і передбачити всі кроки", – зазначив експосол в Німеччині.

До слова, посол України в Бразилії Андрій Мельник заявив, що наступні 8 тижнів будуть найскладнішими в історії України після 1991 року.