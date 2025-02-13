Результат переговоров должен быть досрочным, а не так, как было после захвата Крыма, – Рютте

Результаты переговоров по миру в Украине должны быть долгосрочными. Они не должны стать такими, как это было в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Альянса.

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Что сказал Рютте о долгосрочности мира в Украине

Марк Рютте отметил, что все члены НАТО сегодня говорят, что, должен быть мир в Украине, где сотни тысяч людей получили ранения с обеих сторон. Генсек НАТО выразил надежду, что Белый дом тоже такого мнения.

И это действительно ужасная война, поэтому должны закончить это, но мы должны сделать все, чтобы эти переговоры были проведены таким образом, чтобы результат переговоров не рассматривался в первую очередь как потеря Запада, а, во-вторых, это должны быть долгосрочные результаты,

– сказал генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что надо не допустить подобного сценария, как видели после того, как Россия захватила Крым в 2014 году, а также после Минских договоренностей, когда в 2015 – 2016 году Путин снова начал оспаривать результаты этих соглашений.

К слову, Марк Рютте также заявил, что Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках договоренностей о мире. В то же время генсек НАТО отметил, что Альянс должен обеспечить, чтобы Путин никогда не попытался напасть на Украину снова.