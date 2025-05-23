Россия неделю пишет "меморандум" для прекращения огня, это издевательство над миром, – Зеленский

Путин предложил Украине меморандум для прекращения огня. Однако, прошла неделя, а этого документа до сих пор никто не видел.

Президент Украины назвал это "издевательством над всем миром". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Время давить на Россию, – Зеленский

Президент Зеленский в очередной раз подчеркнул необходимость прекращения огня и дипломатических шагов к реальному миру.

Также он отметил, что против России нужно ввести новые санкции.

Нужна новая и действенная архитектура безопасности... И точно время давить на Россию больше, чтобы результат был не один, а все то, что нужно. И когда у россиян уже неделя ушла на формулировку так называемого "меморандума", который они хотят, чтобы ответить на необходимость прекратить огонь, – это точно издевательство над всем миром. Столько времени!

– сказал глава государства.

Он подчеркнул, что каждый день на войне – это потеря жизней.

"Конечно, в России людей не считают. Но мир должен считать", – добавил Владимир Зеленский.

Между тем в российском МИД заявили, что готовы передать Украине проект документа об "урегулировании" после окончания обмена по формату "1000 на 1000", первый день которого прошел 23 мая. Там еще и цинично добавили, что продолжат работу над ним, несмотря на "провокации", без уточнения о чем именно идет речь.