Россия требовала, чтобы на переговорах не было американской стороны, – МИД Украины
- Представитель МИД Георгий Тихий сообщил, что Россия требовала отсутствия американской стороны на мирных переговорах в Стамбуле 2 июня.
- Зато во время встречи в Стамбуле присутствовали представители Турции – как принимающей стороны.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся новый раунд украинско-российских мирных переговоров. Одним из российских требований было отсутствие американской стороны во время встречи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Почему на переговорах нет представителей США
Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, что во время первой встречи в Стамбуле, которая состоялась 16 мая, россияне настаивали, чтобы американская сторона не присутствовала в комнате.
Для нас непонятно, почему для них это критично. По нашему мнению, американцы должны быть. Что они скрывают – это вопрос к ним... Так же собственно и на этой встрече, это было российское требование, чтобы не было американской стороны,
– добавил Тихий.
Зато, по его словам, на встрече присутствует Турция – как принимающая сторона.
Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее заявил, что во время мирных переговоров 2 июня стороны будут оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия, будут поднимать вопросы гуманитарных инициатив, а также обсудят подготовку к возможной встрече лидеров.
В частности, украинская сторона передала России официальный список детей, которых требует вернуть. Речь идет о сотнях украинских детей, которые были незаконно депортированы, принудительно перемещены или содержатся на временно оккупированных территориях.