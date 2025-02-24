В России намекнули США, что снова начнут воевать в случае краткосрочного перемирия с Украиной

Россия выступила против краткосрочного перемирия в войне против Украины и настаивает на долгосрочном соглашении, учитывающем ее требования. В Кремле заявили, что быстрое прекращение огня без "глубокого урегулирования" лишь приведет к новому витку боевых действий.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в интервью пропагандистским СМИ. По его словам, Москва стремится к договоренности по Украине, которая "выдержала бы испытание временем".

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Кремль отказывается от быстрого прекращения войны

Рябков убежден, что прекращение огня без долгосрочного урегулирования – это якобы "путь к быстрому возобновлению боевых действий". Он также отметил, что Москва не хочет повторения конфликта "с еще более серьезными последствиями", в частности для отношений США и России.

По его словам, Кремль считает, что любое соглашение должно включать "преодоление первопричин того, что происходит в Украине и вокруг нее".

На прошлой неделе в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями США и России, после которых Москва заявила о намерении работать над "восстановлением двусторонних связей" и подготовкой к дальнейшим переговорам по Украине.

Однако, по словам Рябкова, эти переговоры не внесли большей ясности в мирный план президента США Дональда Трампа.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что американская сторона "очень близко" к достижению мирной договоренности по войне в Украине. Впрочем, конкретных деталей этого плана до сих пор нет.