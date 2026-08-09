Путин прощупывает границы компромисса: почему Кремлю вдруг понадобилась Европа

Несмотря на то, что Россия по-прежнему рассматривает США в качестве главного посредника в мирных переговорах, однако, по данным западных СМИ, российская сторона провела встречу в Вене с европейцами. При этом имена представителей Москвы в этих переговорах не упоминались.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал 24 Каналу, что означают попытки россиян наладить контакт с Европой. Он высказал предположение о том, могут ли такие договоренности оказаться эффективными.

Россия не может договориться о мире без Европы

Леонов считает, что сам факт таких встреч означает, что именно Кремль их санкционирует, иначе фамилии российских участников фигурировали бы совсем в другом контексте в самой России

"Владимир Путин прощупывает возможные пределы компромисса, а Европа – пределы, до которых Россия готова идти. Хотя раньше в Москве дерзко говорили о невозможности привлечения европейцев к переговорам. Но получается, что Россия без Европы не может говорить ни об отмене санкций, ни о каком-либо урегулировании", – пояснил он.

Россия может вести переговоры с европейцами о прекращении войны в Украине: смотрите видео

В этом контексте, по мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента", важна позиция ЕС. Сейчас много говорят о том, что у Путина в 2025 году были наилучшие позиции для того, чтобы прекратить эту войну.

Но в настоящее время, вероятно, люди, которые, как будто, выступают не от имени Путина, ведут переговоры и с европейцами, и с американцами. Это может свидетельствовать об изменении позиции россиян и о попытках России наладить диалог с Европой,

– подчеркнул Александр Леонов.

В то же время для Украины важно, каково ее место в этих переговорах и на каких позициях будут настаивать европейцы в вопросе прекращения этой войны. Он предположил, что если будут достигнуты договоренности о полном и безусловном прекращении огня, которое будет предшествовать любым переговорам, это может сработать. Потому что все остальное, в частности попытки договориться ранее через Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, не дало результатов.

Напомним, что 12–14 июля в Баку прошла тайная встреча бывших чиновников из Германии и России по вопросу прекращения войны в Украине. В украинском МИД отметили, что Киев ни одному из участников этих секретных переговоров не предоставлял права выступать от своего имени.

Позже в Bloomberg сообщили, что в Вене состоялась закрытая встреча бывших высокопоставленных чиновников Великобритании, Франции, Германии и России. Переговоры проходили в формате так называемой "второстепенной дипломатии" и не носили официального характера.

Речь идет об участии во встрече бывшего советника премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тима Барроу, бывшего госсекретаря МИД Германии Маркуса Эдерера и французского дипломата Пьера Вимона. Однако фамилии представителей России, принимавших участие в переговорах, не были обнародованы.