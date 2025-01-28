"Торнадо планов": реально ли вообще в Украине установить мир за 100 дней

Все чаще в информационном пространстве появляются сообщения о вероятном завершении войны на территории Украины. Западные СМИ пишут о возможных вариантах этого, однако такие действия могут навредить интересам нашего государства.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что украинская власть и другие эксперты неоднократно предупреждали, что, после начала дискуссий о переговорном процессе, наше государство может столкнуться с "торнадо различных вариантов мирных планов". Со всех сторон может ощущаться давление на украинское общество.

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Возможное давление на власть

Олег Лесной заметил, что партнеры и враги Украины могут давить на наше общество, расшатывая мысли, чтобы побудить осуществлять какое-то влияние на власть.

Сейчас, в некогда достаточно серьезных изданиях, рассказывают, что вроде бы есть какая-то информация о том, что Дональд Трамп будет договариваться с Владимиром Путиным без Украины. Как по мне, это очень сомнительный тезис. Он не соответствует действительности,

– отметил он.

Политолог объяснил это тем, что риторика президента США, которую он озвучивает, является довольно оптимистичной для позиций нашего государства.

Будет ли быстрый мир

Лесной подчеркнул, что сообщения о том, что война может завершиться до 9 мая 2025 года очень странные. В частности говорится о плане, при котором с России снимают санкции, Украина якобы признает оккупированной территории, обязуется не вступать в НАТО и не получает гарантии безопасности.

Меня тревожит, что есть те, кто склоняется к мнению, что это неплохой план. У нашего врага появляется возможность вбрасывать в информационное пространство такие мысли. Это очень инфантильно и недальновидно,

– высказался он.

Вероятно, подобное давление на украинское общество в дальнейшем будет только усиливаться.

Важно! Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершение войны между Россией и Украиной в 2025 году возможно. Однако он отметил непредсказуемость конфликтов и важность осторожных прогнозов.

По данным социологии, люди устали от войны, но есть вещь, которая объединяет всех – большинство граждан не хочет сдавать Украину.

"Понятно, что у нас есть "ждуны", но их не так много, как кажется. Опасно думать, что можно идти на какие-то уступки, чтобы потом отвоевать утраченное. Мы уже видим, что так с Россией работать не получится", – добавил Олег Лесной.