Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що українська влада та інші експерти неодноразово попереджали, що, після початку дискусій про переговорний процес, наша держава може зіштовхнутися з "торнадо різних варіантів мирних планів". З усіх боків може відчуватись тиск на українське суспільство.

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Можливий тиск на владу

Олег Лісний зауважив, що партнери та вороги України можуть тиснути на наше суспільство, розхитуючи думки, щоб спонукати здійснювати якийсь вплив на владу.

Зараз, у колись досить серйозних виданнях, розповідають, що начебто є якась інформація про те, що Дональд Трамп домовлятиметься з Владіміром Путіним без України. Як на мене, це дуже сумнівна теза. Вона не відповідає дійсності,

– зазначив він.

Політолог пояснив це тим, що риторика президента США, яку він озвучує, є доволі оптимістичною для позицій нашої держави.

Чи буде швидкий мир

Лісний підкреслив, що повідомлення про те, що війна може завершитись до 9 травня 2025 року дуже дивні. Зокрема мовиться про план, при якому з Росії знімають санкції, Україна начебто визнає окупованій території, зобов'язується не вступати в НАТО та не отримує гарантії безпеки.

Мене тривожить, що є ті, хто схиляється до думки, що це непоганий план. У нашого ворога з'являється можливість вкидати в інформаційний простір такі думки. Це дуже інфантильно та недалекоглядно,

– висловився він.

Ймовірно, подібний тиск на українське суспільство надалі лише посилюватиметься.

Важливо! Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завершення війни між Росією та Україною у 2025 році є можливим. Проте він наголосив на непередбачуваності конфліктів і важливості обережних прогнозів.

За даними соціології, люди втомилися від війни, але є річ, яка об'єднує всіх – більшість громадян не хоче здавати Україну.

"Зрозуміло, що у нас є "ждуни", але їх не так багато, як здається. Небезпечно думати, що можна йти на якісь поступки, щоб потім відвоювати втрачене. Ми вже бачимо, що так з Росією працювати не вийде", – додав Олег Лісний.