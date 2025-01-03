Экс-глава МИД назвал условие, при каком возможны переговоры между Украиной и Россией в 2025 году

Все чаще появляется информация о том, что Киев и Москва сядут за стол переговоров в этом году, чтобы остановить по крайней мере горячую фазу войны. Однако Россия пока не выражает подобных желаний.

Впрочем, отвергать возможность диалога о прекращении войны все же нельзя. Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко в интервью для 24 Канала рассказал, что для этого нужны предварительные предпосылки.

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Когда Россия пойдет на переговоры

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог ранее заявил, что пришло время для переговоров, мол, две стороны к этому готовы. В то же время Кремль вряд ли сейчас добровольно пойдет на переговоры.

Путин выделил рекордную сумму на оборонные расходы, продолжает разгонять ВПК и набирать людей в армию. Частичные успехи на фронте также не побуждают диктатора садиться за стол переговоров.

У них довольно большой человеческий ресурс, его хватит еще не на один год. Этот элемент продолжения войны у Путина будет оставаться еще долго. С другой стороны есть возможность указать Путину на его место через технологическое преимущество в вооружении и экономическое давление. Если эти два элемента сойдутся вместе, то у Путина не будет никаких шансов продолжать войну,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Дело в том, что российскую экономику ждут не лучшие времена. Поэтому, если усилить давление на нее через жесткие санкции, результат действительно может быть неприятным для России. Фактически позиция Кремля по миру изменится только тогда, когда Украина и союзники его к этому принудят.

Прогнозы западной прессы о завершении войны

В то же время интересно, что издание Bild, со ссылкой на внутренний анализ правительства Германии, прогнозирует, что Путин таки может завершить войну в 2025 году. Немецкие чиновники сделали вывод, что Москва все же хочет остановить войну из-за ухудшения экономической ситуации.

Вспоминают журналисты также семинар на котором Кремль готовил местные власти к окончанию войны, которое нужно подать россиянам как "победу".

Не знаю, на что ссылается немецкая пресса. Это издание не вызывает у меня доверия. Не стоит думать, что мнение определенного чиновника может означать позицию Германии. Даже то, что говорит Фридрих Мерц, вероятный следующий канцлер, серьезно отличается от того, что говорит нынешний,

– отметил экс-министр.

По мнению Огрызко, тема переговоров не будет актуальной до момента, пока не будет понятно, что предложит Дональд Трамп после инаугурации и как на это отреагирует Россия.

Сейчас, учитывая заявления российских политиков и пропагандистов, Кремлю не нравятся предыдущие предложения США.