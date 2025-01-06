Макрон заявил, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина должна вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам, ведь только украинцы могут это сделать. По мнению Макрона, такие дискуссии помогут решить вопрос войны с Россией.

Такое заявление лидера Франции прозвучало во время ежегодной встречи французских послов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Что заявил Макрон о войне в Украине

Президент Франции считает, что Соединенные Штаты должны помочь изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров. В то время, как первоочередной обязанностью европейцев будет "построение гарантий безопасности" для Украины.

На фоне обещаний Дональда Трампа о завершении войны в Украине за 24 часа, Макрон также заверил, что в нынешних условиях не стоит ожидать "быстрого и легкого решения" по полномасштабному вторжению России.

Новый американский президент сам знает, что Соединенные Штаты не имеют никаких шансов что-то выиграть, если Украина проиграет,

– говорит французский лидер.

Он также добавил, что капитуляция украинцев не принесет пользы ни для европейцев, ни для американцев. Кроме этого, Макрон отметил, что доверие к Западу "будет подорвано", если Трамп согласится на "компромисс" из-за "усталости от конфликта".