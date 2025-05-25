Вторая встреча с Россией: Сибига сказал, какой будет ее ключевая тема

Киев стремится к новой встрече с российской делегацией. Андрей Сибига рассказал, что именно на ней хочет обсудить украинская сторона.

В интервью для Liberation глава МИД Андрей Сибига отметил, что во время следующей встречи делегаций будет поднят вопрос прекращения огня на фронте, передает 24 Канал.

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О чем будут говорить на следующих переговорах

Ожидается, что стороны обменяются своими видениями прекращения огня. Сибига отметил, что следующая встреча пройдет в формате делегаций, как это было в Турции.

Министр подчеркнул, что Киев хочет, чтобы переговорный процесс продвигался, и эти встречи происходили как можно быстрее.

Чиновник отметил, что пришло время для дипломатии, чтобы достичь справедливого мира. В то же время он добавил, что не следует забывать, кто именно начал войну и сейчас отказывается ее завершать.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины. Было договорено об обмене пленными в формате "1000 на 1000". 25 мая этот обмен, который растянули на 3 дня, завершился. Москва обещала, что сразу после него передаст Киеву меморандум, в котором опишет свои условия для прекращения огня.