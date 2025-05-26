В інтерв'ю для Liberation очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що під час наступої зустрічі делегацій буде порушене питання припинення вогню на фронті, передає 24 Канал.

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Про що говоритимуть на наступних переговорах

Очікується, що сторони обміняються своїми баченнями припинення вогню. Сибіга зауважив, що наступна зустріч пройде у форматі делегацій, як це було у Туреччині.

Міністр підкреслив, що Київ хоче, аби переговорний процес просувався, і ці зустрічі відбувалися якнайшвидше.

Чиновник наголосив, що настав час для дипломатії, аби досягти справедливого миру. Водночас він додав, що не слід забувати, хто саме почав війну і зараз відмовляється її завершувати.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі відбулися прямі переговори Росії та України. Було домовлено про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". 25 травня цей обмін, який розтягнули на 3 дні, завершився. Москва обіцяла, що одразу після нього передасть Києву меморандум, у якому опише свої умови для припинення вогню.