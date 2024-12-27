Вероятные переговоры с Россией: Чмут назвал главный козырь, который имеет Украина

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут дал большое интервью. В нем он рассказал, что для России эта война – нечто большее, чем просто битва за территории.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Тараса Чмута "Украинской правде". По мнению Чмута, переговорный процесс может начаться уже в 2025 году. И Украина должна быть сильной в это время. Ее козырями могут стать контроль за территорией на Курщине, ограничение теневого флота России и сильные позиции в Африке. Но главное не это.

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Какой главный козырь Украины во время переговоров

На этот вопрос Чмуту было нелегко ответить. И все же он высказался.

Наш главный козырь – это то, что мы добро и воюем за правильное дело. А добро всегда должно побеждать зло,

– сказал он.

Россияне воюют с коллективным Западом за изменение мирового порядка. Победитель в российско-украинской войне, без преувеличения, определит судьбу мира. Если Украина победит, это будет означать, что будущее руководствуется правом. Если же проиграет – то международное право не будет стоить ничего, ведь миром будет руководить сила.

"Если Украина проиграет, то это означает, что и форма глобальной рамки безопасности перестает существовать. Это означает, что все страны должны идти к милитаризации, к ядерному оружию и к другим формам самозащиты", – отметил Чмут.

Таким образом, мировой порядок полностью изменится. Демократия в мире держится, пока Украина воюет. Если Запад перестанет поддерживать Киев, то позже он заплатит значительно большую цену и получит свою войну.