Трамп не пойдет на план Путина по Украине: главное из интервью с Подоляком

Сейчас Дональд Трамп только формирует свое правительство, поэтому пока нет официальной позиции новоизбранного президента США относительно войны России против Украины. Это не означает, что Трамп согласится на сценарий Владимира Путина.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу объяснил, что окружение Трампа пока только погружается в проблематику. Самое важное из интервью – читайте далее в материале.

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Трамп не поддержит план Путина

Сейчас Украина пытается проводить как формальные, так неформальные коммуникации, чтобы объяснить команде Трампа мотивы войны. Такая стратегия является правильной и поможет получить нужные результаты, но пока переговорный процесс только начинается, поэтому рано говорить о выводах.

Дональд Трамп делал много заявлений во время предвыборной кампании. Однако все это – лишь элементы публичной дискуссии вокруг войны и мира и не является официальной стратегией 47 президента США. Так что, как убежден Подоляк, сначала надо дождаться, когда Трамп представит свою стратегию официально.

Я не считаю, что это будет план Путина, как сегодня говорят в западных медиа. Там почему-то очень депрессивные тексты, в которых пишут, что мы якобы готовы капитулировать,

– отметил советник председателя ОПУ.

Впрочем, это не так, Украина продолжает оказывать сопротивление и точно не готова сдаваться. Поэтому стоит говорить об оружии, насыщении системами противоракетной обороны, существенном наращивании дальнобойных возможностей Украины, совместных милитарных производствах и тому подобное. Ведь на переговоры надо идти с сильной позицией, чтобы Путин понял – никто не планирует уступать.

Путину важно, чтобы Европы и США капитулировали, то есть отказались от поддержки Украины. В таком случае он снова станет сверхмощным глобальным игроком, а Россия будет доминировать. Однако, убежден Подоляк, Трамп вряд ли согласится жить в мире, которым руководит Кремль.

"Я считаю, что несмотря на пессимизм относительно Трампа, для нас будут неожиданные решения. Почему? Потому что это попытка вернуть в глобальном политическом процессе свои лидерские функции. Трамп может это сделать, но ему нужны свои сценарные заготовки. Он не может играть в сценарий, где доминирует Россия", – сказал советник главы ОПУ.

Кроме того, по его мнению, если Россия останется в сегодняшнем виде, то это будет означать только войну с Европой в разных форматах.

Как заставить Путина к миру

Михаил Подоляк убежден, если заставить Украину и Россию к переговорам без тотального преимущества Киева и западной коалиции, то это будет означать лишь продолжение войны, которая будет в разных форматах и масштабирована.

Многие иностранные СМИ публикуют статьи, мол, как заставить Киев сесть за стол переговоров, но обходят тему того, как заставить Москву. И очевидно, что без принуждения России не будет результата.

Президент Владимир Зеленский постоянно говорит, что партнерам нужно прекратить стимулировать Россию, говоря о каких-то сценариях и "мирных" планах, не проконсультировавшись с Украиной, ведь они не приведут к тому, что там описывают. Более того, известно, сколько и какого инструмента надо, чтобы Россия платила другую цену за войну, чтобы война была на ее территории.

"Это единственное, что может заставить Россию. Только в Кремле будут понимать, что цена с 1,5 тысячи выросла до 5 тысяч человек потерями за день; что финансового ресурса крайне мало, тогда Россия будет чувствовать себя совсем иначе", – отметил советник председателя ОПУ.

Каким будет ответ Германии за обстрел Россией вертолета

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Российский корабль в Балтийском море обстрелял немецкий вертолет сигнальными боеприпасами. Впрочем, советник председателя ОПУ убежден, что сейчас никакого ответа на этот инцидент со стороны Берлина не будет. Германия будет продолжать делать вид будто не понимает природу этой войны.

Кроме того, это же не единственная провокация России. В Балтийском море россияне постоянно и манифестно перерезают коммуникации между странами НАТО. Также были диверсии на ряде химических и оружейных заводов, покушение на жизнь генерального директора компании Rheinmetall и тому подобное.

Это же все очевидно. Разведки дают конкретные данные, кто это делает – какие граждане России и как они это все финансируют. Но ответа не будет,

– отметил Подоляк.

Важно, что президент Владимир Зеленский четко проговаривает это с канцлером Олафом Шольцем, но это вопрос внутренней дискуссии в Германии. К сожалению, она пока еще не на финишной прямой. Возможно, после досрочных парламентских выборов эта дискуссия будет финализироваться.

Сегодня позиция Германии кардинально отличается от позиции времен канцлерства Ангелы Меркель. И, по мнению Подоляка, эта позиция может еще больше улучшиться, а Берлин станет жестким континентальным лидером.