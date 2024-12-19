Может ли Украина отказаться от своих территорий: Зеленский расставил все точки над "і"

Зеленский ответил французским журналистам, что отказаться от территорий Украина не может юридически. Он также обратил внимание на то, как на Западе боятся Путина, хотя это не уместно.

Зеленский дал интервью изданию Le Parisien. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что Зеленский сказал об отказе от территорий

Зеленский заявил что невозможно юридически отказаться от своих территорий, это – незаконно. Но физически Россия и так контролирует те территории, заявил Зеленский.

Он отметил, что хотя у Украины нет сил отвоевать все свои территории, у Запада есть силы посадить Россию за стол переговоров.

Хотя честно я вам скажу, я удивлен, почему Запад, который нас поддерживает, так осторожно относится к Путину. Почему они нам с самого начала войны не предоставили все то, что могли, не ответили полностью на наш запрос,

– добавил Зеленский.

Он отметил, что Запад якобы боится что-то сделать такое, что Путин потом сделает что-то очень опасное для них. По его словам, Путин уже и так делает все, но пока на украинской территории. Запад поэтому не чувствует реальных амбиций Кремля.

Напомним, Зеленский назвал российскую сторону "отморозками" из-за предложения Путина ударить по Киеву "Орешником" ради эксперимента.