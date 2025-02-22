Он не сумасшедший, – Саакашвили о конфликте Зеленского и Трампа

Дональд Трамп выдал ряд скандальных заявлений в отношении Украины и ее президента. Михеил Саакашвили заявил, что у Киева нет другого выбора, как попытаться найти общий языкс американским президентом.

После переговоров США и России в Саудовской Аравии, которые происходили без участия Украины и Европы, чиновники из администрации Трампа и сам президент начали остро критиковать Зеленского. Украинского лидера называли "диктатором без выборов", а также обвиняли в начале полномасштабной войны, передает 24 Канал.

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Саакашвили назвал Трампа "умным", а Зеленского сравнил с Черчилем

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который находится в заключении, записал видео на фоне обострения украинско-американских отношений.

Саакашвили отметил, что хорошо знает Трампа. Политик заверил, что глава США "не сумасшедший, а очень умный человек". У Трампа, по его словам, есть свой стиль и путь. Экс-президент Грузии верит, что американский лидер действительно хочет положить конец войне.

Саакашвили выразил убеждение, что Киеву нужен методичный диалог с США.

У нас других союзников нет. Нужно работать с Соединенными Штатами, надо работать и с президентом Трампом, надо слышать друг друга и двигаться вперед. Другой альтернативы у нас просто нет,

– объяснил грузин.

Также Саакашвили назвал Зеленского "Черчиллем современности". Он напомнил, что во время Второй мировой войны британскому премьеру понадобился год или полтора, чтобы убедить тогдашнего президента США Франклина Рузвельта помочь антигитлеровской коалиции.

Комментарий Саакашвили относительно конфликта Киева и Вашингтона: смотрите видео