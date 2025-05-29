Шойгу назвал Стамбул основной площадкой для переговоров с Украиной

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В России Стамбул считают основной площадкой для переговоров

Во время встречи с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем Сергей Лавров высказался о переговорах с Украиной.

Стамбул становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям, что касается и Черного моря, и черноморского соглашения, зернового соглашения, и теперь российско-украинских переговоров,

– сказал он.

По словам Шойгу, Анкара приложила немалые усилия, в частности по обеспечению безопасности, с целью создания оптимальных условий для работы делегаций.

К слову, недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. В то же время он добавил, что требование России к Украине принять безъядерный, нейтральный внеблоковый статус должно быть выполнено "при любой форме урегулирования" войны.

Также в России заявили, что якобы предложили Украине дату и место встречи для обмена так называемыми "меморандумами" с позициями по прекращению огня и дальнейшим шагам.