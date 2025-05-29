Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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У Росії Стамбул вважають основним майданчиком

Під час зустрічі з генеральним секретарем Ради національної безпеки Туреччини Окаєм Мемішем Сєргєй Лавров висловився про переговори з Україною.

Стамбул стає основним майданчиком з проведення переговорів з усіх напрямків, що стосується і Чорного моря, і чорноморської угоди, зернової угоди, та й тепер російсько-українських переговорів,

– сказав він.

За словами Шойгу, Анкара доклала чималих зусиль, зокрема щодо гарантування безпеки, з метою створення оптимальних умов для роботи делегацій.

До слова, нещодавно голова МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що найближчим часом буде оголошено про новий раунд переговорів між Росією та Україною. Водночас він додав, що вимога Росії до України прийняти без'ядерний, нейтральний позаблоковий статус повинна бути виконана "при будь-якій формі врегулювання" війни.

Також у Росії заявили, що нібито запропонували Україні дату і місце зустрічі для обміну так званими "меморандумами" з позиціями щодо припинення вогню і подальших кроків.