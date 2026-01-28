Уже без "исторических" лекций: на переговорах с Россией произошло изменение, – Сибига

Мирные переговоры между Украиной и Россией существенно изменились: это сказалось как на составе российской делегации, так и на формате обсуждений.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".

Как проходили переговоры?

Андрей Сибига заявил, что в мирных переговорах есть прогресс, и его свидетельством является то, что в Абу-Даби недавно прошла трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России.

Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации,

– пояснил глава МИД.

По словам министра, Россию теперь представляют уже "другие люди", которые не читают "псевдоисторических лекций". Сибига подчеркнул, что разговоры были очень фокусированные.

Отдельным треком также стали переговоры между представителями военного блока – как военной разведки, так и Генерального штаба.

Были предметные разговоры о параметрах остановки огня или перемирия, о порядке мониторинга или верификации перемирия, по определению сроков – что каждая сторона вкладывает в тот или иной термин,

– подытожил Андрей Сибига.

