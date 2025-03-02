Без США не обойтись: Стармер назвал 3 условия для длительного мира в Украине
Великобритания берет на себя лидерство по урегулированию войны в Украине. Премьер Стармер перечислил составляющие, необходимые для долговременного мира.
В воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоится саммит, на котором европейские союзники будут обсуждать пути завершения войны в Украине. В интервью BBC премьер Британии Кир Стармер указал на три вещи, которые, по его мнению, необходимы для достижения устойчивого мира в Украине, передает 24 Канал.
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Что сказал Стармер
По словам политика, для установления длительного мира нужны:
- "Сильная Украина", которая сможет бороться при необходимости и будет в сильной позиции для переговоров;
- Европейский элемент с гарантиями безопасности;
- Американская подстраховка.
Стармер подчеркнул, что соглашение должно быть четким и прочным. Он назвал справедливой обеспокоенность Зеленского из-за гарантий безопасности. "Невозможно иметь соглашение, которое развалится, и именно этого боится Зеленский", – подчеркнул премьер.
Когда его спросили о том, где будет линия разграничения между Россией и Украиной, Стармер отказался отвечать, сказав лишь: "Это очевидно тема для обсуждения".
Напомним, что в субботу, 1 марта, Владимир Зеленский провел встречу с премьером Великобритании Киром Стармером. Лондон заверил Киев в неизменной поддержке и пообещал выделить 3,2 миллиарда долларов на обороноспособность Украины.