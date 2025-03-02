Стармер верит, что США реально вернуть к переговорам, несмотря на ссору с Зеленским

Британский премьер-министр Кир Стармер опроверг предположение, что коалиция Украины и европейских государств больше не может рассчитывать на поддержку США после последних событий. Он уверен, что США можно вернуть к совместной работе.

Он сослался на его разговор с Дональдом Трампом накануне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Кира Стармера после европейского саммита в Лондоне.

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Выступая на пресс-конференции после саммита по безопасности в Лондоне, Стармер заверил, что Вашингтон остается важным партнером в усилиях по обеспечению мира в Украине.

Стармер поделился, что во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась накануне, он получил подтверждение возможности привлечения Соединенных Штатов к совместной работе в этом направлении.

Премьер, отметил, что не может раскрывать детали разговора, но рассчитывает на успех.

Я бы не шел этой дорогой, если бы я не верил, что возможен положительный результат, который будет заключаться в том, чтобы обеспечить, что мы вместе – Украина, Европа и США – сможем двигаться к устойчивому миру,

– заявил британский премьер.

Напомним, Стармер заявил о готовности союзников направить контингент в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.