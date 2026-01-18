Готовится ли Россия к миру: Сырский сказал, что на самом деле происходит на поле боя
- Россия наращивает интенсивность боевых действий и производство вооружения, демонстрируя нежелание к мирным переговорам.
- Россия ежедневно производит более 400 дронов типа "Шахед" и планирует увеличить эти объемы.
Несмотря на разговоры о возможном мирном соглашении, Россия не демонстрирует готовности завершать войну. Враг наоборот наращивает интенсивность боевых действий, атак и производства вооружения.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua, передает 24 Канал.
Смотрите также "Не в нашу пользу": Сырский оценил наступательный потенциал России
Хочет ли Россия мира?
По словам Сырского, действия российской армии свидетельствуют о стремлении продолжать войну, а не готовность к мирным переговорам или инициативам на поле боя.
Наоборот, мы видим увеличение интенсивности боевых действий, наращивание численности наступательных группировок врага, наращивание объемов производства ударных типов вооружения, ракет, дронов,
– добавил главком.
Сигналом к нежеланию завершать войну является и то, что Россия ежедневно производит более 400 дронов типа "Шахед". По оценкам Сырского, враг планирует увеличить эти объемы до тысячи ударных БпЛА в сутки.
Главнокомандующий отметил, что задачей ВСУ остается максимально уменьшать боевой потенциал россиян и продолжать борьбу.
Что мог запланировать враг на 2026 год?
По мнению Сырского стратегические намерения России не изменились. Кремль и дальше пытается захватить всю территорию Украины и усиливает давление на разных участках фронта.
Кроме того, Главнокомандующий сообщил, что мобилизационные ресурсы России превышают 20 миллионов человек.
Несмотря на проблемы с мобилизацией в прошлом году, Россия заявляет о намерении сформировать не менее 11 новых дивизий и привлечь около 409 тысяч военных.