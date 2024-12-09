Путин проиграл, время закончить войну, Трамп заявил, что формулирует концепцию мира для Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассказал, что сейчас занимается формированием концепции мира для Украины. Он считает, что Путин уже проиграл.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа изданию The New York Post.

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Что Трамп говорил о внедрении мира в Украине

Так, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к "миру" и к прекращению огня. "Он хочет заключить мир, это новое", – сказал избранный президент США.

Трамп отметил, что они с Зеленским не говорили о деталях мира. Однако украинский лидер считает, что время. По мнению Трампа, Путин также должен думать, что уже настало время, поскольку он проиграл – потому что Россия потеряла 700 тысяч человек. Дональд Трамп добавил, что это не закончится, пока не будет мира.

Я формулирую концепцию того, как положить конец этой смешной войне,

– сказал он.

По его словам, он говорил с Зеленским о том, как "положить конец кровавому конфликту, который идет с 2022 года".

К слову, Зеленский встретился с Трампом и Макроном во Франции 7 декабря. Президент Украины рассказал, что во время разговора подчеркнул важность не только быстрого прекращения войны, но и справедливого мира. Глава государства заявил, что войну не завершить только бумажкой и подписями, Украине нужны действенные гарантии безопасности.