Президент Зеленский примет участие в переговорах между Россией и США, – Трамп

Дональд Трамп выразил уверенность, что в мирных переговорах США с Россией примет участие Зеленский. Также президент США высказался о контактах с Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Заметим, что СМИ писали даже о вероятности встречи Трампа и Путина уже до конца февраля.

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Что известно о переговорах Украины, России и США

Дональд Трамп заявил, что Путин хочет быстро закончить войну. Президент США отметил, его встреча с российским диктатором может состояться "очень скоро".

Я вижу, что Путин хочет остановить боевые действия в Украине,

– сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам между Россией и США. Отметим, что когда конкретно это должно произойти он не назвал.

По словам американского президента, если бы Путин не хотел переговоров, это "была бы большая проблема" для США – но он якобы стремится закончить войну.

К слову, по данным издания Newsweek переговоры между американской и российской стороной начнутся уже на этой неделе в Саудовской Аравии. Вслед за этим, вероятно, состоится и встреча Трампа с Путиным.

В Офисе президента уже заявили, что информация в СМИ об участии Киева во встрече с россиянами является фейком. Там отметили, что визит Зеленского в Саудовскую Аравию не связан с трехсторонними переговорами.