Единственное, что можно сделать, – полковник Британии назвал способ поставить Путина на место

Владимир Путин угрожает полностью уничтожить украинскую армию и выдвигает ряд абсурдных условий. Таким образом кремлевский диктатор, в частности, будто насмехается над президентом США Дональдом Трампом, который все еще пытается договориться с ним.

Однако единственный способ, который понимает Путин – это сила. Это 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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"Трамп понимает, что на самом деле Путин не заинтересован в каких-либо соглашениях с Белым домом. Единственное, что Путин понимает – это сила. Единственное, что Трамп может сделать – это показать свою сильную военную руку. Потому что, видимо, только так он может заставить Путина сесть за стол переговоров для мира и прекращения огня", – подчеркнул он.

"Это изменило бы ситуацию"

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что крайне важно, чтобы в Белом доме приняли меры для решения серьезной проблемы утечки разведывательной информации. Особенно после того, как разговоры, проведенные в чате Signal, были опубликованы и стали известны всему миру.

Это подорвало доверие к американской разведке и безопасности. Наиболее разрушительным в этой утечке является то, что фактически Белый Дом заявил, что не будет поддерживать Европу в ее помощи Украине. Это было катастрофой. Если Путин думает, что США не помогут Европе, он вполне может считать, что можно продолжать и дальше вести бой,

– объяснил он.

Лишь недавно европейские страны осознали угрозу со стороны Путина и начали усиливать свою оборону. В частности, Германия планирует потратить 200 миллиардов евро на обновление своей армии. Однако на это нужно время. Европейские страны под руководством Великобритании и Франции показывают свою сильную руку.

"Если бы Трамп и американцы заявили, что они будут поддерживать Европу и Украину, если это будет нужно, думаю, это изменило бы ситуацию и мышление Путина. Сейчас Путин предполагает, что США не будут участвовать в борьбе за Украину, потому что именно так заявили американцы. Для Путина это риск, который стоит того, чтобы продолжать воевать, если американцы не собираются вмешиваться", – добавил полковник Великобритании.

Напомним, Дональд Трамп упрекнул Россию за промедление с перемирием в Украине. Он заявил, что для России настало время действовать. По словам американского лидера, каждый день промедления стоит тысячи жизней. Также он повторил традиционный тезис, что война в Украине никогда не произошла бы, если бы он был президентом.