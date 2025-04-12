Однак єдиний спосіб, який розуміє Путін – це сила. Це 24 Каналу зауважив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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"Трамп розуміє, що насправді Путін не зацікавлений у будь-яких угодах із Білим домом. Єдине, що Путін розуміє – це сила. Єдине, що Трамп може зробити – це показати свою сильну воєнну руку. Бо, мабуть, тільки так він може змусити Путіна сісти за стіл переговорів для миру та припинення вогню", – підкреслив він.

"Це змінило б ситуацію"

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що вкрай важливо, щоб у Білому домі вжили заходів для розв'язання серйозної проблеми витоку розвідувальної інформації. Особливо після того, як розмови, проведені у чаті Signal, були опубліковані і стали відомі всьому світу.

Це підірвало довіру до американської розвідки та безпеки. Найбільш руйнівним у цьому витоку є те, що фактично Білий Дім заявив, що не підтримуватиме Європу в її допомозі Україні. Це було катастрофою. Якщо Путін думає, що США не допоможуть Європі, він цілком може вважати, що можна продовжувати і далі вести бій,

– пояснив він.

Лише нещодавно європейські країни усвідомили загрозу з боку Путіна та почали посилювати свою оборону. Зокрема, Німеччина планує витратити 200 мільярдів євро на оновлення своєї армії. Однак на це потрібен час. Європейські країни під керівництвом Великобританії та Франції показують свою сильну руку.

"Якби Трамп та американці заявили, що вони підтримуватимуть Європу та Україну, якщо це буде потрібно, думаю, це змінило б ситуацію та мислення Путіна. Наразі Путін припускає, що США не братимуть участі у боротьбі за Україну, бо саме так заявили американці. Для Путіна це ризик, який вартий того, щоб продовжувати воювати, якщо американці не збираються втручатися", – додав полковник Британії.

Нагадаємо, Дональд Трамп дорікнув Росії за зволікання з перемир'ям в Україні. Він заявив, що для Росії настав час діяти. За словами американського лідера, кожен день зволікання коштує тисячі життів. Також він повторив традиційну тезу, що війна в Україні ніколи не сталася б, якби він був президентом.