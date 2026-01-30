Укр Рус
"Шанс на успех есть": Трамп оптимистично настроен относительно мирных переговоров между Украиной и Россией
30 января, 21:44
2

"Шанс на успех есть": Трамп оптимистично настроен относительно мирных переговоров между Украиной и Россией

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что шанс на успех мирных переговоров между Украиной и Россией остается, несмотря на личную неприязнь между их лидерами.
  • Трамп подчеркнул важность остановки кровопролития и выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубокая вражда между руководителями Украины и России серьезно усложняет переговорный процесс. Но возможность достижения договоренностей он все же видит.

Об этом Трамп сказал во время подписания указов в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Как Трамп оценивает шанс на мирное урегулирование между Украиной и Россией?

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Киевом и Москвой без непосредственного участия США, Трамп отметил, что шанс на успех остается.

Шанс на успех есть, 
– заявил он.

Президент США добавил, что имеет опыт завершения восьми войн, однако в этом случае ситуацию осложняет личная неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В то же время Трамп считает, что стороны постепенно приближаются к урегулированию.

Он снова вспомнил о больших потерях в войне и подчеркнул свое стремление остановить кровопролитие.

"Думаю, у нас есть хороший шанс на соглашение", – сказал Трамп.

Что известно о следующем раунде мирных переговоров?

  • Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

  • На втором раунде переговоров в Абу-Даби не будут присутствовать американские представители Уиткофф и Кушнер. Им на замену могут прийти другие чиновники.

  • Также стало известно, что Украина подпишет с США мирный план, который состоит из 20 пунктов, которые также подпишут соглашение отдельно с Россией. Выбран формат подписания соглашения с посредником по ряду причин.