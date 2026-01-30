"Шанс на успех есть": Трамп оптимистично настроен относительно мирных переговоров между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубокая вражда между руководителями Украины и России серьезно усложняет переговорный процесс. Но возможность достижения договоренностей он все же видит.

Об этом Трамп сказал во время подписания указов в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

Как Трамп оценивает шанс на мирное урегулирование между Украиной и Россией?

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Киевом и Москвой без непосредственного участия США, Трамп отметил, что шанс на успех остается.

Шанс на успех есть,

– заявил он.

Президент США добавил, что имеет опыт завершения восьми войн, однако в этом случае ситуацию осложняет личная неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В то же время Трамп считает, что стороны постепенно приближаются к урегулированию.

Он снова вспомнил о больших потерях в войне и подчеркнул свое стремление остановить кровопролитие.

"Думаю, у нас есть хороший шанс на соглашение", – сказал Трамп.

Что известно о следующем раунде мирных переговоров?