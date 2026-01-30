"Шанс на успех есть": Трамп оптимистично настроен относительно мирных переговоров между Украиной и Россией
- Президент США Дональд Трамп заявил, что шанс на успех мирных переговоров между Украиной и Россией остается, несмотря на личную неприязнь между их лидерами.
- Трамп подчеркнул важность остановки кровопролития и выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что глубокая вражда между руководителями Украины и России серьезно усложняет переговорный процесс. Но возможность достижения договоренностей он все же видит.
Об этом Трамп сказал во время подписания указов в Белом доме, сообщает "Европейская правда".
Смотрите также Решение по территориям – это вопрос недель: Уитакер о переговорах Украины и России
Как Трамп оценивает шанс на мирное урегулирование между Украиной и Россией?
Отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Киевом и Москвой без непосредственного участия США, Трамп отметил, что шанс на успех остается.
Шанс на успех есть,
– заявил он.
Президент США добавил, что имеет опыт завершения восьми войн, однако в этом случае ситуацию осложняет личная неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В то же время Трамп считает, что стороны постепенно приближаются к урегулированию.
Он снова вспомнил о больших потерях в войне и подчеркнул свое стремление остановить кровопролитие.
"Думаю, у нас есть хороший шанс на соглашение", – сказал Трамп.
Что известно о следующем раунде мирных переговоров?
Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
На втором раунде переговоров в Абу-Даби не будут присутствовать американские представители Уиткофф и Кушнер. Им на замену могут прийти другие чиновники.
Также стало известно, что Украина подпишет с США мирный план, который состоит из 20 пунктов, которые также подпишут соглашение отдельно с Россией. Выбран формат подписания соглашения с посредником по ряду причин.