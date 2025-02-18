В Кремле сделали неоднозначное заявление относительно переговоров с Зеленским

У Путина заявили, что якобы и готовы разговаривать с Украиной. В то же время там готовят почву для отступления от договоренностей, которых удастся достичь в случае переговоров.

В Саудовской Аравии 18 февраля начались переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине без участия Киева и его европейских союзников. На фоне встречи в Эр-Рияде в Кремле сделали новое заявление, передает 24 Канал.

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Что говорят у Путина

Так, в комментарии росСМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, российский диктатор неоднократно говорил, что при необходимости готов вести переговоры и с Зеленским. В то же время политик добавил, что "юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности оспаривать легитимность самого Зеленского".

Также Песков добавил, что Россия, якобы, ориентирована на мирное решение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации США.

Кроме того, он цинично заметил, что для страны-агрессора главным является "достичь своих целей в Украине", преимущественно "мирными средствами".

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия не согласится на территориальные уступки Украине и не хочет видеть Европу за столом переговоров.