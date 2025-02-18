У Саудівській Аравії 18 лютого розпочалися переговори між США та Росією щодо завершення війни в Україні без участі Києва та його європейських союзників. На тлі зустрічі у Ер-Ріяді у Кремлі зробили нову заяву, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Путіна

Так, у коментарі росЗМІ речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що, мовляв, російський диктатор неодноразово говорив, що за потреби готовий вести переговори і з Зеленським. Водночас політик додав, що "юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності оскаржувати легітимність самого Зеленського".

Також Пєсков додав, що Росія, буцімто, орієнтована на мирне вирішення конфлікту в Україні, на відміну від Європи та минулої адміністрації США.

Крім того, він цинічно зауважив, що для країни-агресорки головним є "досягти своїх цілей в Україні", переважно "мирними засобами".

Нагадаємо, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров наголосив, що Росія не погодиться на територіальні поступки Україні та не хоче бачити Європу за столом переговорів.