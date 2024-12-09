У Путина раскрыли, говорили ли уже с командой Трампа о войне в Украине

7 декабря состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона в Париже. По ее итогам новоизбранный президент США призвал к немедленному прекращению огня и мирному соглашению.

Трамп в посте отметил огромные потери России, бессмысленности войны и ослаблении экономики страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Были ли контакты Кремля и команды Трампа

Во время общения с журналистами представитель Путина Песков отметил, что пока никаких контактов между Кремлем и командой Трампа по Украине не было.

Обратите внимание! Сам Трамп уклонился от ответа, имел ли разговор с главой Кремля после своей победы.

Ранее Песков уже прокомментировал пост Трампа с призывом к миру. Во-первых, чиновник, заметил, что, мол, республиканец назвал неправильные цифры потерь сторон в войне. Потери Украины, якобы, в разы больше российских.

Также он отметил, что Путин открыт к переговорам, а мира не хочет именно Украина.

Для того, чтобы активизировать мирное урегулирование конфликта, по словам Пескова, достаточно, чтобы Зеленский отменил декрет, в котором запретил себе переговоры с Путиным, и вернулся к Стамбульским соглашениям с учетом реалий на земле.